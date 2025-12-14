Vinos y bodegas argentinos cierran el año con importantes reconocimientos 

En un año complejo para el sector vitivinícola, varios vinos y bodegas de la Argentina lo concluyen con importantes reconocimientos a nivel mundial.

Siete vinos argentinos fueron seleccionados por la publicación especializada Wine Enthusiast para integrar su top 100 mundial, en catas a ciegas entre 25.000 vinos de todo el mundo.

Se trata de los vinos Zuccardi Aluvional 2021 (en el puesto 12), TeHo 2021 (63), Tapiz 2020 (70), Nico 2021 (77), Gran Enemigo 2020 (79), Decero Amano 2022 (83) y Luigi Bosca Paraíso 2022 (95).

La lista The Enthusiast 100 es una selección estelar de botellas que superan las expectativas, con Joyas Ocultas (botellas únicas) y las selecciones del Editor.

Días atrás, la bodega argentina Luigi Bosca fue designada como “la mejor del Nuevo Mundo” en los premios Wine Star Awards, que también otorga anualmente Wine Enthusiast.

Según la publicación estadounidense, “dirigida por la familia Arizu durante más de un siglo, la bodega ha sido un actor clave en la historia moderna de la viticultura argentina”.

Luigi Bosca se impuso a las otras bodegas nominadas: Pipers River de Australia, Pyramid Valley Vineyards de Nueva Zelanda y las también argentinas Santa Julia y Tapiz.

Otro argentino reconocido en esta edición de los Wine Star Awards 2025 fue el empresario Alejandro Pedro Bulgheroni.

Bulgheroni fue galardonado con el “Lifetime Achievement Award” en reconocimiento a su visión, legado y compromiso con la excelencia y la sustentabilidad.

Los ganadores serán homenajeados en una gala en enero de 2026 en la ciudad de Nueva York.

En otro orden, cuatro vinos argentinos integran el Top 100 de Wine Spectator 2025 tras ser elegidos por sus editores según su calidad, relación calidad-precio, disponibilidad y atractivo.

En el puesto 43, con 90 puntos, se ubicó Lamadrid Single Vineyard Reserva 2023; en el 50, con 94 puntos, fue seleccionado Cheval des Andes 2022; en el 71, con 92 puntos, se ubicó Zuccardi Valle de Uco Botánico Gualtallary 2024, el único blanco argentino seleccionado; y en el 76, con 92 puntos, fue seleccionado Catena Zapata Nicasia Vineyard 2023.

Por otra parte, varias bodegas argentinas fueron incluidas en el ránking de las mejores del mundo de 2025 por expertos de Virgin Wines para la revista de negocios Forbes en un año marcado por la revalorización del enoturismo y la búsqueda de experiencias auténticas.

Se trata de Trapiche (4), Lagarde (5), Terrazas de los Andes (7), Luigi Bosca (10), Doña Paula (13), Colomé (15), Huarpe Riglos Family Wines (20), Bianchi (21), Trivento (22), Finca Sophenia (23), Susana Balbo (28), Zuccardi Valle de Uco (30), Salentein (40), Alta Vista (41), Finca Decero (43) y Fincas Patagonicas (44).

En el podio están la chilena Santa Rita Winery (1°), la australiana Penfolds Magill Estate (2°) y la española Bodega Marqués de Murrieta (3°).

Y varias experiencias vitivinícolas argentinas fueron reconocidas en The Drinks Business Green Awards 2025, galardones dedicados a la industria que celebran todo lo ecológico en el mundo de las bebidas alcohólicas.

En una ceremonia realizada en Londres, fueron premiados Viña Artesano, Grupo Avinea, Bodega Argento, Fecovita, Domaine Bousquet y Susana Balbo.