Vinos naturales: un movimiento que busca reducir la intervención en el proceso de elaboración

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta ocasión, viajaron a la provincia de Mendoza para conocer más sobre los vinos naturales.

Para ello, conversaron con Rubén Ruffo, Gerente de Enología y Producción en Bodega Santa Julia.

“Vinos naturales es un movimiento que se ha generado en el mundo de vinos de baja intervención”.

“Se elaboran intentando agregar lo menos posible durante todo el proceso de elaboración. Básicamente sin sulfitos, ácidos, clarificantes ni ninguna sustancia externa a la uva”, explicó.

“En 2019 nos sumamos con un primer vino y nos fue bien. Fuimos aprendiendo y sumando otras variedades. Hoy ya tenemos siete variedades distintas en el mercado”. “No por ser naturales tienen que ser mejor. En nuestro caso es mejor que algunas líneas nuestras porque hacemos una selección de las mejores uvas”. “Buscamos un estilo de vinos muy jóvenes, que expresen todo lo que la uva aporta naturalmente, sin maquillajes y, para nosotros, es una buena expresión de lo que es cada una de las variedades”.

Por otro lado, en Comer, Beber y Viajar charlaron con la chef brasileña Tássia Magalhães, ganadora del premio a la Mejor Chef Femenina de Latinoamérica, en el marco de la lista de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica de 2025.

En 2021 abrió Nelita en el barrio de Pinheiros de São Paulo, donde lidera un equipo exclusivamente femenino, creando exquisitos platos inspirados en Italia e incorporando técnicas modernas e ingredientes brasileños.

“Creo que nosotros lo que estamos haciendo es mostrar para el mundo que somos un continente muy rico de ingredientes, de cosas muy valiosas que no teníamos la conciencia de valoración de nuestras cosas. Cambiamos el enfoque para mirarnos adentro, entonces ahora el mundo está mirando para nosotros”. “En Nelita el trabajo que hacemos con las chicas de mi cocina, sin perder la esencia de una cocina de alta gastronomía, pero que tiene mucho sabor”.

También, Carolina y Erika se adentraron en otra propuesta gastronómica de la mano de Max Fuzowski que vino de Polonia, decidió instalarse en el país hace tres años y crear ‘Smak’, su propio bistró porteño en Colegiales.

Optó por una carta ideada por la venezolana Virginia González, con variadas referencias y muy centrada en el producto.