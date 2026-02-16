Vinos con influencia oceánica, ejes de un encuentro en la Argentina

Vinos de la Argentina, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Sudáfrica nacidos a pocos kilómetros del mar, en viñedos marcados por la brisa marina y el clima atlántico o pacífico, serán los protagonistas de una feria en la Costa argentina.

El Primer Encuentro dedicado exclusivamente a los vinos con influencia oceánica se realizará el 15 de febrero, de 19 a 23, en Bodega Gamboa Costa Atlántica.

Ubicada en General Madariaga, sobre la Ruta 74 y a pocos minutos de Pinamar, la bodega reunirá durante una noche a bodegas que representan esta tendencia creciente a nivel global.

Vinos de menor graduación, mayor frescura natural y fuerte impronta territorial, donde el paisaje costero forma parte del terroir.

"Este encuentro nace para poner en valor una forma distinta de pensar el vino, donde el océano, el paisaje y el disfrute forman parte de un mismo universo", expresó Eduardo Tuite, de Bodega Gamboa.

Tuite agregó: "Esperamos que esta primera edición sea el punto de partida de una experiencia que crezca y enriquezca a una Argentina que hoy ofrece vinos con otro carácter y estilo".

La experiencia se completará con la gastronomía de Casa Gamboa Atlántica, con un menú de productos de estación que integra sabores de campo y mar.

Abierto al público, el encuentro invita a descubrir el vino desde otra perspectiva, celebrando la influencia del mar como un factor clave en la identidad de estas regiones vitivinícolas.

Bodega Gamboa es un viñedo cercano al Atlántico y a centros turísticos como Pinamar, Cariló y Costa Esmeralda.

Su identidad está marcada por la búsqueda de terruños únicos, con siete hectáreas de viñedos propios y propuesta gastronómica.