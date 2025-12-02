Vinculan a "Chiqui" Tapia con una mansión en Pilar valuada en 10 millones de dólares

El legislador porteño, de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, en diálogo con Viva la Pepa, afirmó que la situación del titular de la AFA "es obsena: una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar, valuada en 10 millones de dólares, es la punta del iceberg” de una investigación por lavado de activos que tiene más de un año.

El legislador se refirió de ese modo a la denuncia formulada por el presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe y el propio Del Gaiso, para investigar cómo un monotributista y una jubilada figuran como titulares de esa mansión en Villa Rosa, partido de Pilar.

La denuncia se suma a la investigación que vincula al Chiqui Tapia con la financiera Sur Finanzas, y en cuyo marco la justicia ordenó una serie de allanamientos por la averiguación de maniobras de lavado de activos por unos 818.000 millones de pesos.

Del Gaiso detalló: "La propiedad tiene helipuerto, autos de carrera Porsche y Ferrari y canchas de fútbol”, y señaló que fue adquirida por una sociedad llamada Real Central encabezada por una jubilada, Ana María Conte, y por Luciano Pantano un monotributista que, a la vez, era el presidente de la Asociación de Fútbol de Playa en la AFA y protesorero del Club Almirante Brown.