Villa Gesell volverá a tener conexión aérea con Buenos Aires 

La ciudad de Villa Gesell volverá a tener conexión aérea directa con la ciudad de Buenos Aires con tres vuelos semanales que comenzarán a operar en diciembre y lo harán durante todo 2026.

Los vuelos entre el Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto de Villa Gesell durarán 50 minutos y serán operados por la compañía Humming Airways, fundada en abril de 2024 por Francisco Simón Errecart, Santiago Leopoldo Lugones y Danilo Enrique Massalin Dammann.

La línea aérea ya opera desde febrero y desde Aeroparque conecta con ciudades como Venado Tuerto, Villa María, Tandil y Olavarría.

Errecart sostuvo "apostamos por un modelo que apela a la financiación pública-privada para sostenernos" y dijo que "la idea es conectar ciudades medianas y destinos con baja infraestructura, a los que las aerolíneas comerciales no llegan".

Villa Gesell recupera su conexión aérea con Buenos Aires gracias a un acuerdo entre el sector público y el privado.

El mismo contó con el apoyo de la Secretaría de Turismo local para lograr un entendimiento que compromete a las asociaciones de hoteles y empresarios de la zona a garantizar la viabilidad del servicio.

Así, el Aeropuerto de la ciudad balnearia, ubicado a solo 6 kilómetros del centro, quedó habilitado en forma oficial para recibir vuelos comerciales.

El esquema funcionará de la siguiente manera: las entidades privadas se comprometen a adquirir la totalidad de los asientos de cada vuelo durante todo el año, para revenderlos luego a través de sus propios canales de comercialización.

Así la aerolínea asegura sus ingresos fijos y los prestadores turísticos disponen de un atractivo adicional para sus clientes.