Villa Devoto: ¿cómo fue el accidente en el que una joven de 20 años murió aplastada tras el derrumbe en una obra?

Una joven de 20 años murió este jueves en el barrio porteño, luego de que parte de un andamio de una obra en construcción se desplomara y la golpeara mientras caminaba por la vereda. De acuerdo con datos de la Dirección General de Logística de la Ciudad, una viga de madera se desprendió de la estructura y cayó sobre la mujer, que falleció en el lugar producto del impacto. Teodoro Potaz, arquitecto legista, y planificador urbano, analizó el trágico en el programa de Diego Ramos por Radio Nacional.

"Lo que se cayó fueron las marquesinas y protecciones, que en cierta manera deben proteger a los transeúntes que pasan por ahí. Se deben revisar y si una estructura se desprende, hubo una falla en el diseño, en la ejecución o en el control. No debería haber pasado", opinó.

Potaz explicó que en Argentina aún hay "fallas de seguridad" y adujo que en el país todavía existen empresas que improvisan. "La responsabilidad primaria siempre la tienen los que firman y ejecutan. También preocupa la demora que tuvo la ambulancia en llegar. Ninguna persona que camina por la vereda debería estar expuesta a riesgo de obra", agregó.

"En cualquier obra debe existir un vallado especial, con cintas especiales y que marquen un camino seguro. Esa demarcación es obligatoria. Los controles de obra son de vez en cuando. El director de obra como también un empleado de la municipalidad deberían exigir que cumpla con la medidas precautorias", dijo.