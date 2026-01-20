Villa Carlos Paz transita con expectativas el recambio turístico de la temporada

Villa Carlos Paz atraviesa el recambio turístico de la temporada de verano con un flujo sostenido de visitantes y expectativas positivas para las próximas semanas. La ciudad continúa posicionándose como uno de los destinos más elegidos del país, gracias a su combinación de espectáculos, naturaleza y propuestas recreativas.

Germán Livelli, coordinador general de Promoción y Eventos de Villa Carlos Paz, dialogó con el equipo de Ramos generales y señaló que el recambio se desarrolla con niveles estables de ocupación, impulsados por escapadas cortas, turismo familiar y una agenda de eventos que se mantiene activa durante todo el verano.

"Hay muy buenas expectativas, la primera quincena en líneas generales fue buena, con un promedio de ocupación del 72% con picos de 88% los fines de semana. Y siempre la segunda quincena es mejor", expresó.

El movimiento turístico muestra una tendencia a estadías más breves, pero con una alta rotación de visitantes provenientes principalmente de Córdoba, Buenos Aires y provincias cercanas, lo que permite sostener la actividad comercial, gastronómica y cultural.

Desde el sector destacan la importancia de los eventos, festivales y la cartelera teatral como herramientas clave para fortalecer la temporada y mantener el atractivo del destino durante el recambio.