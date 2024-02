Vilca: ”En Jujuy lo vivimos en carne viva con Gerardo Morales”

El diputado nacional Alejandro Vilca delo bloque del FIT, “hoy será una jornada intensa en el Congreso continua el debate por el proyecto de la ley Ómnibus. Ayer fue un día tenso, no solo por la discusión, sino por las firmas en papeles en blanco, los vicios sin dictámenes, sin debate suficiente, son más de 600 leyes, no se conoce el texto . Uno va al debate, y lo que vivimos junto a Myriam Bregman que se me insulte es grave, eso sucedió en el recinto”

“Afuera con un fuerte operativo Gendarmería, Policía Federal, Prefectura . Una ley de esta envergadura iba a crear el rechazo de sectores hubo asambleas, populares, artistas, jubilados ambientalistas, organizaciones sociales”.

“En una concentración pacífica, el operativo avanzo y salimos a apoyar y entre golpes y empujones recibí gas pimienta. Hubo detenidos. Por la noche hubo detenidos incluso hasta el partido radical. Un absurdo lo del operativo porque parece que era para meter miedo que buscar resolver una problemática u ocultar lo que se está discutiendo en el Congreso, que es de mucha gravedad”.

“Los detenidos fueron liberados en el transcurso de la noche y esta mañana a los que faltaban hubo pronunciamiento de los bloques del nuestro, radical, de UxP Entendemos que estén apresurados por aprobar esto; pero no se puede impedir que la gente exprese su rechazo. Es una vergüenza el atropello que se está viviendo. ”.

“Se está pidiendo transparencia porque acá se cambia el texto a cada rato, la sesión inicia al medio día porque iban a negociar por la mañana. Se manejan así, utilizan la metodología con tribuna y es porque nada bueno va a salir, por eso rechazamos el DNU, el protocolo de seguridad. En Jujuy lo vivimos en carne viva con Gerardo Morales y ahora acá con esta política de criminalizar la protesta”.