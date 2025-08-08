Viernes frío y estable en gran parte del país, con lluvias en el noroeste

El viernes amanece con condiciones frías y cielos mayormente despejados o con nubosidad variable en gran parte del país, aunque en el noroeste persistirá el tiempo inestable con lluvias y lloviznas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se espera una jornada parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 13 grados. En la provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con nubosidad parcial y ambiente frío, especialmente durante la mañana.

En la región centro, Córdoba amanecerá despejada con una mínima de 2 grados y una máxima de 15, mientras que Entre Ríos tendrá cielo despejado y marcas de entre 3 y 14 grados. Santa Fe permanecerá cubierta durante gran parte del día, con temperaturas de 4 a 15 grados. La Pampa registrará uno de los amaneceres más fríos, con -2 grados de mínima y cielo despejado, alcanzando una máxima de 14.

En el norte, las temperaturas serán más moderadas, aunque el cielo variará según la provincia. Formosa presentará nubosidad parcial con registros entre 9 y 16 grados, mientras que Chaco y Corrientes tendrán cielos despejados con mínimas de 8 y 9 grados, y máximas de 15. Misiones amanecerá parcialmente nublada, con temperaturas que se moverán entre 11 y 15 grados.

En el noroeste, el tiempo se presentará más inestable. Tucumán y Jujuy registrarán lluvias y lloviznas, con temperaturas frescas: en Tucumán la mínima será de 8 y la máxima de 13, y en Jujuy oscilarán entre 7 y 10 grados. Salta también tendrá precipitaciones débiles, con temperaturas entre 7 y 10 grados. En contraste, Catamarca y La Rioja se mantendrán cubiertas pero sin lluvias, con máximas previstas de 17 grados.

En Cuyo, Mendoza tendrá nubosidad parcial con temperaturas de 4 a 14 grados, San Juan estará mayormente nublado con registros de 3 a 17 grados, y San Luis permanecerá despejado con una mínima de 2 y una máxima de 14 grados.

La Patagonia mostrará un predominio del tiempo estable. Neuquén y Río Negro amanecerán fríos, con mínimas cercanas a los 0 grados y máximas de 15, en ambos casos con cielo despejado, aunque Río Negro tendrá neblina matinal. Chubut presentará condiciones similares, con -1 de mínima y 16 de máxima. Más al sur, Santa Cruz estará nublada, con registros de entre -1 y 8 grados, mientras que Tierra del Fuego tendrá nubosidad parcial, con una mínima de -3 y una máxima de 7 grados.