Viernes con temperaturas agradables y alertas en once provincias

En el marco de una serie de días con temperaturas primaverales agradables pero con gran presencia de nubes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este viernes 3 de octubre, en la antesala de un fin de semana lluvioso, el pronóstico continuará en la misma línea. En tanto, emitió una serie de alertas amarillas por vientos fuertes y vientos Zonda en distintas regiones del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta por vientos regirá en once provincias: Buenos Aires —en el sur—, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Se esperan velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

A su vez, el SMN informó que sectores del norte de Mendoza y del centro de San Juan estarán bajo alerta amarilla por vientos Zonda, con velocidades aproximadas de entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 70. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Por su parte, el organismo emitió una alerta amarilla por lluvias para las zonas cordilleranas de Chubut y Santa Cruz. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros en 24 horas, pudiendo ser superados de manera puntual. En áreas elevadas no se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve.

En el AMBA, en vísperas de un fin de semana lluvioso, la temperatura rondará los 20°C, un poco más alta que en los últimos días. Se esperan mínimas de 15°C y máximas de 26°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada hasta la noche, cuando se prevé una mejora parcial. Los vientos del sector noreste soplarán a unos seis kilómetros por hora y la humedad se ubicará en torno al 73%.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, con una media de 19°C, mínimas de 13°C y máximas de 26°C. Será una jornada ventosa, con neblina matinal y cielo parcialmente nublado por la tarde. La humedad será del 88%.

En tanto, el SMN adelantó que la temperatura en el resto del país rondará entre 16°C y 32°C en Córdoba, 16°C y 32°C en Tucumán, 15°C y 28°C en Santa Fe, 15°C y 28°C en Entre Ríos, 12°C y 29°C en Jujuy, 13°C y 28°C en Salta, 19°C y 25°C en Misiones, 16°C y 35°C en La Rioja, 16°C y 34°C en Santiago del Estero, 18°C y 33°C en San Luis, 15°C y 34°C en San Juan, 14°C y 31°C en Mendoza, 18°C y 30°C en Río Negro, 11°C y 25°C en Chubut y 4°C y 14°C en Santa Cruz.