"Vienen a buscar recursos naturales que no encuentran en otro lado"

El título fue una de las expresiones que utilizó el Senador Carlos Alberto Linares (UxP) a fin de resaltar que la mencionada ley no tiene como único problema la restauración del impuesto a las ganancias en los salarios. Tal como es sabido, la norma fue aprobada en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. El representante en la Cámara Alta indicó que la misma se encuentra en tres Comisiones y que por tal motivo podría demorarse en obtener dictamen o no. A raíz de esto el Legislador señaló que "el Gobierno Nacional quiso hacer un tratamiento expres; un pase y sigue como vino de Diputados. Bueno firmemos el dictamen y vamos al recinto". Linares consideró que más allá de la postura del Bloque Unidad Ciudadana, que es contraria en apoyar esta legislación, durante esta semana continuarán los debates y además están convocados diversos integrantes de la economía "y de todos los sectores que se puedan sentir o no afectados en esa ley. Primero tiene que haber un tratamiento, después ver que tipo de modificaciones se hacen". El Senador por Chubut remarcó la posición de "rechazo total a la ley" por parte del bloque que integra, e informó que esa decisión en principio sería acompañada por treinta y tres legisladores propios, lo que podría "parar" la ley.

Carlos Linares explicitó que la restauración del impuesto a las ganancias no es el único problema que tiene la población de la República Argentina, que esa situación afecta sí pero a un sector, que es al de los asalariados. Mostró su acuerdo a que se incentive la inversión privada, el ingreso de capitales para tales fines, con las garantías y seguridades que el país puede ofrecer, y que esto sea parte de políticas de Estado a largo plazo, pero salvaguardando a las empresas nacionales. Para diferenciarlos dijo que en la actualidad lo que se promueve nada tiene que ver con esas políticas y que hoy "casi todos son fondos de inversiones que andan boyando por el mundo y que vienen a buscar los recursos naturales que no encuentran en otros lugares. Vienen por las reservas del gas, del petróleo", sintetizó el Senador nacional.

