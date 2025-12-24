Viejas Locas y la promesa de puro rock en Mackena este sábado

En una charla cálida y repleta de recuerdos, Fabián “Fachi” Crea, histórico miembro de Viejas Locas, habló con Pablo Valente en Amnesia sobre el esperado recital que la banda dará este sábado 27 en Mackena, un evento que promete ser mucho más que un show: una celebración del rock stone y de una historia que marcó a toda una generación.

Fachi recordó con emoción cómo se vivían los primeros años de Viejas Locas en los '90, cuando tocar en clubes y bares cerraba noches enteras de pogo, risas y anécdotas inolvidables en un ambiente de barrio que no se olvida fácilmente. "Esa energía de tocar hasta que duelan las manos y volver a saludar al público, eso es rock de verdad", comentó, mientras contaba cómo muchos fans, hoy adultos, le habían escrito para decirle que llevarán a sus hijos al show de Mackena: "Ver rock de varias generaciones juntas va a ser hermoso", celebró.

La charla también se puso más íntima cuando Fachi recordó momentos de vieja guardia: desde relatos de viajes destartalados a recitales en el interior hasta cómo algunas canciones se volvieron himnos de vida para miles de oyentes. Entre risas, admitió que hay clásicos buenos para cantar de punta a punta pero también algunos riffs que siempre los sorprenden cada vez que los tocan en vivo.

Sobre el próximo show en Mackena, Fachi adelantó que el repertorio irá desde temas emblemáticos como Todo sigue igual hasta sorpresas para quienes llevan años siguiéndolos. “Vamos a hacer una noche para recordar”, sintetizó. Aunque no hubo confirmación oficial del setlist, dejó caer que habrá momentos “muy rockeros, bien sudados y con la gente cantando juntos”, además de algunas historias inéditas entre tema y tema.

Sin perder ese tono cercano que lo caracteriza, Fachi cerró invitando a los fans a volver a experimentar “la magia de estar todos en un mismo lugar, compartiendo algo que nos atraviesa desde hace décadas”. Para quienes fueron parte de aquella escena de rock stone en los años ‘90 y para quienes descubrieron a Viejas Locas después, este sábado en Mackena parece ser una cita inevitable con la memoria y con la pura pasión por el rock nacional.