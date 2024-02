Victoria Birchner presenta su nuevo ciclo en vivo: 'Miércoles de Victoria'

La intérprete de música folklórica estuvo como invitada en el estudio de Flores Negras donde habló sobre su segundo disco 'Que suene a victoria', la maternidad, sus influencias, la búsqueda musical y sus inicios en la carrera.

"El disco fue en pandemia con el embarazo, nacimiento, maternidad, todo nuevo. Eso cambia todo, hablando desde mi experiencia. Venia grabando el disco y vino la pandemia asique se paró un tiempo y despues retomamos a distancia. Entonces algunos temas los grabe en un etapa mía y otros en otra, ya embarazada, pronto a nacer mi hijo. Y una de las últimas canciones que grabe fue 'Canción de puna para mi Juli' que habla de una madre en situación de calle con su hija y fue muy fuerte para mi grabar esa canción, me costó un poco porque me emocionaba mucho. Estaba ya muy embarazada, con todas las emociones, todo nuevo. Me paso también con otras canciones, algunas que me emocionen un poco más y algunas que elegí no cantar más, al menos por un tiempo", detalló Victoria.