Víctor Rotaheche, escritor patagónico presentado por Radio Nacional Senguer

Mapa federal de libros y sus creadores, espacio en el que las emisoras de Radio Nacional seleccionan autores y autoras de toda la Argentina. Esta semana Libros Nacionales presenta a Víctor Hugo Rotaheche, escritor patagónico presentado por Radio Nacional Senguer. Aquí unas líneas donde él mismo se presenta:

Nací el 19 de febrero de 1992, en Esquel Chubut. Mi familia es originaria de José de San Martín, y como mi papá era peón de estancia siempre estábamos viajando. Recorríamos, obligados por el ritmo de trabajo de papá, puestos de estancia en dónde el frío invernal solía ser cruel, y los veranos abrasadores.

Mi encuentro con la lectura nació en el campo. Mi papá leía Nippur de Lagash, Savarese, Pepe Sánchez, clásicos de la historieta argentina. Yo no entendía nada de lo que había ahí impreso, pero por suerte mi papá me narraba lo que pasaba en cada cuadrito, y a veces imitaba con mucha soltura los ruidos de los balazos, las explosiones de la novela negra dibujada. Cierta vez me dijo (yo tenía 6 años) “Si querés aprender a leer, vas a tener que ir a la escuela”. Y la escuela más cercana estaba en José de San Martín.

Allá descubrí la biblioteca. Me apasioné por los mitos griegos, y versiones adaptadas de La Odisea y La Ilíada coparon mi atención. A eso se le sumaron las películas en VHS que veíamos en el recreo; el cine era algo que no entendería hasta muchos años después.

Y con el tiempo vino la escritura. Yo quería contar. Quería que otros pudieran leerme, como yo había leído en mis inicios. Quería causar ese frío espinal que sentían los federales de Savarese al verse rodeado por los hampones de Capone; esa angustia que carcomía a dioses y hombres de la mitología, el miedo de la criada cuando levanta ese almohadón más pesado de lo normal, en El almohadón de plumas.

En fin, al día de hoy sigo escribiendo relatos. Y cada tanto corrijo alguna que otra novela que tengo guardada en mis carpetas.