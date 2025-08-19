Víctor Pintos presentó 66 historias que merecen ser contadas en La Folklórica

En La Tarde de la Folklórica, los periodistas Mariano Del Mazo y Mariana Fossati conversaron con el periodista y escritor Víctor Pintos, quien acaba de publicar su nuevo libro 66 historias que merecen ser contadas (Editorial Mil Campanas), con prólogo de León Gieco.

La obra recorre seis décadas de periodismo y memorias musicales: de Mercedes Sosa a Spinetta, de Fito Páez a Charly García, pasando por Atahualpa Yupanqui, Troilo, Sandro, José Larralde, Chabuca Granda, Raúl Carnota, e incluso figuras internacionales como B.B. King, Keith Richards, Jackson Browne y Lucio Dalla.

Pintos, autor de títulos fundamentales como Cartas a Nenette sobre Yupanqui, contó anécdotas de su oficio y de los archivos íntimos que lo marcaron: “Uno tuvo la suerte de estar en el lugar correcto en la época correcta”. Radicado hoy en Córdoba, sigue revisitando la memoria musical argentina con mirada crítica y apasionada.