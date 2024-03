Víctor Di Nasso presenta SHOWMOR en la Casa del Stand Up

El reconocido clown y humorista mendocino, Victor Di Nasso, presenta un nuevo espectáculo de humor y compartió detalles en el programa "Somos Nosotros" de Alejandro Rotta.

"Showmor es un espectáculo donde me permite juntar varios de los personajes y locuras. Durante años de función he ido transformando una de las actividades que me gusta que es recrear personajes conocidos por todos a mi estilo".

Di Nasso habló sobre su vínculo con el público y manifestó "a mi me gusta filtrar en los primeros minutos para saber con que público estoy y ver hacia donde puedo ir". En este sentido, manifestó que "la participacion del público le da un dinamismo e impronta única" y que la actualidad suele ser un tema que surge en los espectáculos.

Por último, habló de su profesión y de los talleres de clow que realiza para público en general.

SHOWMOR:

Jueves 21 de marzo.

22 hs.

La Casa del Stand Up

Pedro Molina 221. Ciudad de Mendoza

Reservas: 2612542612