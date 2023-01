Vicegobernadores apoyan el juicio político a la Corte

Rubén Dusso adelantó que en un comunicado los vicegobernadores de las provincias firmantes apoyaron la decisión de impulsar el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. Lo hicieron a través de FOVIRA que preside Verónica Magario.

“Vemos las grandes asimetrías que hay en cuanto a no tener un país federal. no nos basamos en los chats, son un plus. Sí pensamos en las sentencias”, expresó.

DESCARGAR

“Por la historia misma que existe de los gobiernos concentradores de la economía, esto nos motiva a presentar”, agregó el funcionario de Catamarca.

De la reunión con el Presidente participaron los gobernadores: Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También asistieron de manera presencial los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Dusso (Catamarca).

Raúl Jalil y Alicia Kirchner se sumaron de manera virtual y también sumó el apoyo de los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut).