“Vibrar en Manada”, una experiencia con sonidos sagrados y caballos

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con las impulsoras de esta experiencia terapéutica de conexión profunda multidimensional, transformadora y sostenida por la naturaleza que somos.

“Este campo magnético que genera el caballo, mucho más grande que el nuestro, permite estabilizar a la persona que llega”, explicaron.

“Todo eso que no podías gestionar, entrar en el mundo equino permite bajarlo”, indicaron al explicar de qué se trata esta actividad.

Las y los interesados pueden consultar en Vibrar en Manada sobre este taller previsto para este sábado que, si bien es una experiencia grupal, propone “un viaje hacia uno mismo”.

En Emociones al Galope, la equitación es mucho más que montar un caballo, es juego, conexión, respeto y crecimiento personal.

Hay armonización con cuencos tibetanos y de cuarzo, meditación y ejercicios de regeneración energética asistido por caballos, entre otras cosas.

Julia García es profesora de equitación, coach oncológico, terapeuta holística y Gisela González es Licenciada en Terapia Ocupacional, terapeuta de sonido y consteladora con caballos.