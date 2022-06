Vialidad volvió a multar a la concesionaria de la ruta 14

La Dirección Nacional de Vialidad volvió a sancionar a la concesionaria Caminos del Río Uruguay, concesionaria de la ruta nacional 14, que suma sanciones por 169 millones de pesos. Ahora la multa fue de $ 9,8 millones.

Daniel Koch, titular de Vialidad Nacional distrito Entre Ríos, expresó: Nosotros planteamos de forma sistemática el no cumplimiento de parte de la concesionaria, la ruta no se está manteniendo como corresponde, obras sumamente necesarias no se están llevando adelante y va en detrimento de este corazón productivo que es la ruta 14”, agregó “evidentemente poco le importa a la empresa, porque no se entiende por qué no actúan” finalizó.