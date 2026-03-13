Viajó por 193 países durante 8 años y contó las más locas experiencias por el mundo en Korol en el Aire

De adolescente, tomó la decisión de ir tras su sueño y, en consecuencia, proyectó los pasos a seguir, hasta que emprendió la odisea en 2017. Finalmente, completó la aventura en febrero de este año, convirtiéndose en el primer argentino en visitar todo el mundo. Sus primeros destinos fueron: Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay y Uruguay. Nicolás Pasquali contó en Korol en el Aire por Radio Nacional cómo hizo para recorrer 193 países durante 8 años y medio.

"Cuando arranqué con este sueño empecé a hacer cálculos de cuánta plata necesitaba. Trabajé en todo tipo de cosas, manejé un Uber, dí clases de tenis, entre muchas cosas para poder hacerlo", expresó.

"Sudán tiene pirámides más interesantes que en Egipto, son más grande y mejores. O me pasó que en Irak, estaba por entrar a la esfera de Bagdad y me preguntaban de dónde venía. No me podían creer que yo había pasado controles y nadie me dijera nada. Vino un traductor y no había forma de explicarle que era de Argentina, quedé adentro en cana", recordó.