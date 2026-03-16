Viaje sonoro por Mendoza y la cultura del vino

La emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), conducida por Juan Sixto, presentó un programa especial dedicado a Mendoza y a la Ruta del Vino, uno de los circuitos culturales y productivos más reconocidos de la Argentina.

Durante el recorrido sonoro, la propuesta invitó a conocer la historia vitivinícola de la provincia cuyana, desde los primeros viñedos implantados en tiempos coloniales hasta el desarrollo actual de una de las regiones productoras de vino más importantes del mundo.

El programa también abordó la relación entre paisaje, trabajo agrícola y cultura, con especial atención al sistema de riego que permitió transformar una zona semidesértica en un territorio fértil para la vid.

La emisión incluyó referencias a las principales regiones vitivinícolas mendocinas, como Maipú, Luján de Cuyo y el Valle de Uco, así como al crecimiento del enoturismo y a la proyección internacional del vino argentino. Todo regado por buenas canciones y artistas.