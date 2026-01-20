Viaje a los festivales populares de este verano

Esta emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, propone en esta oportunidad un recorrido sonoro por algunos de los principales festivales populares que se desarrollaron en distintos puntos del país durante las últimas dos semanas.

El programa invita a viajar por cada rincón de la Argentina a través de la música en vivo, con registros tomados directamente de los escenarios.

El recorrido comienza en la provincia de Corrientes, con momentos destacados de la Fiesta Nacional del Chamamé, una de las celebraciones más representativas del Litoral argentino.

La propuesta continúa en Córdoba, con pasajes del Festival de la Avicultura en Santa María de Punilla y de la Fiesta Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, encuentros que combinan tradición, identidad y una fuerte participación del público.

El viaje musical se completa en la provincia de Entre Ríos, con la Fiesta Nacional de la Playa de Río, desde la ciudad de Concepción del Uruguay, reafirmando el valor de los festivales como espacios de encuentro y expresión cultural en todo el país.