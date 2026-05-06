Viajar en avión: menos equipaje incluido y más tarifas segmentadas

El periodista especializado en el sector aerocomercial Carlos Rinzelli analizó los cambios en las tarifas aéreas de Aerolíneas Argentinas y las nuevas condiciones para viajar, En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional, Rinzelli explicó que la lógica del negocio aéreo es simple: “Un avión lo que hace es transportar peso, ya sean pasajeros, valijas o carga”.

A partir de ese concepto, señaló que el fuerte aumento del combustible obligó a las aerolíneas a redefinir sus estrategias para evitar trasladar todo el costo a los pasajes.

En ese contexto, detalló que compañías como Aerolíneas Argentinas avanzaron en un esquema de tarifas segmentadas, similar al de las low cost.

“Desdoblan la tarifa: una base más económica, con equipaje mínimo, y otras opciones que incluyen más peso”, indicó.

El especialista también relativizó la supuesta diferencia de precios con las aerolíneas de bajo costo: explicó que muchas veces el valor final termina siendo similar cuando se suman extras como equipaje o servicios a bordo.

Por otro lado, se refirió a las conductas habituales de los pasajeros y cómo influyen en el sistema: desde intentar exceder los límites de equipaje hasta estrategias para evitar pagar sobrepeso.

En ese sentido, recomendó planificar y pesar el equipaje previamente para evitar costos adicionales.

Finalmente, advirtió sobre nuevas regulaciones vinculadas a la seguridad aérea, especialmente en relación con baterías de litio.

Señaló que algunas aerolíneas internacionales ya prohíben transportarlas en bodega debido al riesgo de incendio, y remarcó la importancia de llevar estos dispositivos en cabina y bajo supervisión.