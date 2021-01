Viajamos por Córdoba, Chubut y Mendoza

En un nuevo programa de Estudio País recorrimos Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Chubut con la conducción de Quique Pesoa desde San Marcos Sierras.

Viajamos a LRA 7 AM 750 / FM 100.1 Nacional Córdoba con Eduardo Galfré.

Luego fuimos a LRA 11 AM 670 / FM 94.7 Nacional Comodoro Rivadavia, Chubut con Adolfo Morales y por último a LRA 6 AM 960 / FM 97.1 Nacional Ciudad de Mendoza con Sebastián Abella.

Hoy Cocina Santa Fe con Susana Schell desde Bigand, Nos trajo el postre “Chajá”.

Lalo Mir dialogó con Quique Pesoa sobre el rol del locutor y cómo es el trabajo diario. “Yo no puedo leer cualquier cosa, no grabo si estoy en total desacuerdo. No grabo textos de ideología política y cuestiones comerciales dudosas para mi. Esto es un oficio, el de la lectura y uno se va nutriendo porque no para de aprender”, destacó.

“Hetitor (Larrea) se toma un respiro y está bárbaro que piensen en mi para Radio Nacional y creo que en estas épocas estaba bueno que haya una mujer por eso pensamos también en Elizabeth Vernaci. Habrá un valor agregado y también nos vamos a divertir, seremos tiernos y federales. Además es una radio que se oye en todo el país. Es un proyecto ambicioso que se va a ir descubriendo al aire”, destacó Lalo.