Viajamos a Pujato para saber qué significa Lionel Scaloni para una ciudad de 4.500 habitantes

Ramiro Fernández, presidente del Club Atlético Sportivo Matienzo de Pujato, Santa Fe, conversó con el equipo de Pasión Nacional sobre lo que representa Lionel Scaloni para el pueblo.

"Para un pueblo tan chico como Pujato, de 4.500 habitantes, tener un local tan importante es un orgullo muy grande".

"Esto es algo que nadie se esperaba, han venido desde todas partes del país e incluso desde otros países".

"Él acá se siente uno más, somos todos muy respetusoso de su espacio de su familia, de su tranquilidad".

Sobre el final de la charla, y consultado sobre el futuro del DT de la Selección, el dirigente dijo que, según su corazonada, hay que darle un tiempo para que piense pero cree que va a seguir al frente de la Selección, por los logros que ha alcanzado.