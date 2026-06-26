Viajamos a Perú para descubrir su riqueza gastronómica y sus lugares turísticos

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta ocasión, viajaron a Lima, Perú, a través de la charla con Diana Pita, Consejera económica comercial de Promperú en Argentina.

“Perú es un destino que está mas cerca de lo que se cree y tiene todo tipo de experiencias”, señaló y enumeró algunos de los atractivos turísticos que tiene el país.

“Tenemos una riqueza gastronómica que forma parte de nuestra identidad. Refleja lo diverso que es en su cultura, geografía y su biodiversidad”, resumió Pita.

“En cualquier parte de Perú se come bien. Nuestra cocina es el resultado de siglos de mestizajes”. “El Perú tiene todo, una historia milenaria, una naturaleza extraordinaria, una de las gastronomías más reconocidas del mundo. Conecta tradición, cultura y biodiversidad”.

Por otro lado, se trasladaron a Bariloche, Comallo, en Río Negro, para conversar con el técnico paleontológico Guillermo Aguirrezabala, Director Científico del Paleoparque inaugurado el 30 de marzo.

“La Patagonia, al ser una zona con áreas desérticas y semi-desérticas, las rocas están desnudas y es más fácil toparse con un fósil”.

“Así empieza la historia en este pueblito Comallo que siendo niño y saliendo a jugar, nos empezamos a topar con los fósiles y nos sorprendió”, recordó, “me decían el loquito de las piedras”.

“Teníamos que mostrar esto, aprovechar este patrimonio paleontológico y hacer algo”. “Pusimos el foco en contar procesos a gran escala, ambientales, de clima que modelaron la Patagonia y donde estos animales se tuvieron que adaptar”.

Con este espacio, Comallo consolida su propuesta como motor científico, turístico y cultural en la provincia, generando un impacto directo en el desarrollo local y la preservación del patrimonio paleontológico.