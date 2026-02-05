Viajamos a Pehuajó y descubrimos un producto novedoso como los helados con leche de oveja

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, recorrieron Pehuajó, en el interior de la Provincia de Buenos y se focalizaron en dos productos novedosos de emprendedores distintos.

Por un lado, conversaron con Leslie Green y Silvina Agüera, responsables del proyecto Familia Green, que comenzó en 2014 en Pehuajó.

El objetivo era utilizar la leche obtenida de ovejas para elaborar una diversidad de productos, muchos de los cuales son pioneros en su categoría.

“Si bien el proyecto Familia Green comenzó en Pehuajó, en 2014, hace 4 años que vivimos en la ciudad de Tandil”, dijo Leslie Green.

“Lo primero que hicimos fue armar un tambo de ovejas. Hicimos quesos, posteriormente dulce de leche y en 2019 el roquefort de oveja igual al original”.

“Fuimos aprendiendo a la par de las ovejas, tuvimos en el camino un montón de contratiempos y tropiezos”, explicó Leslie.

“Siempre ese encanto final y seguir adelante, al final se ven los resultados, es muy lindo emprender”, reflexionó.

“En la pandemia, estando encerrados y con tiempo para pensar, fuimos desarrollando y salieron unos helados muy ricos y cremosos, con esa facilidad de digestión” que brinda la leche ovina.

Sobre el sabor del helado, Silvina explicó que “lo testeamos todo el tiempo con nuestros clientes” y describió que “la cremosidad es increíble y el sabor dulce de leche es un orgullo porque es bien único”.

Por otro lado, Comer, Beber y Viajar dialogaron con Hernán Biglia, diseñador y creador - junto Máximo Fioravanti - de Prisma Clear Ice, donde fabrican hielos especiales para los tragos de coctelería de autor.

“Era muy disruptivo. El foco se había puesto tanto en la bebida como en la cristalería pero nunca en el hielo”, explicó Hernán.

“El proceso sigue siendo artesanal, nosotros utilizamos desde una motosierra hasta una sierra estilo carnicero”, precisó.