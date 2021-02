Viajamos a Entre Ríos, Tucumán y Río Negro

En un nuevo programa de Estudio País viajamos a Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Salta y San Juan.

Recorrimos LRA 42 AM 1310 y FM 98.7 Nacional Gualeguaychú, Entre Ríos con Jimena Arnolfi, luego fuimos a LRA 15 AM 1190 y FM 98.7 Nacional Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán con Florencia López González y por último a LRA 30 AM 590 y FM 95.5 Nacional Bariloche, Río Negro con Roxana Arazi.

Hoy Cocina San Juan con Alfredo Morales desde “La Bonita, casa de campo” en Santa Lucia.

Dialogamos con Marina Sardi quien trabaja en el departamento científico de antropología de la facultad de Ciencias Naturales y en el Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Por Radio Nacional nos contó cómo funciona la exhibición de cuerpos humanos en los museos de nuestro país. “En el museo de La Plata hay momias de origen americano y también hay una de Islas Canarias de las población aborigen y hay momias egipcias”, describió Sardi. “Hay cuestionamientos sobre la exhibición de cuerpos humanos”, aclaró.

También hablamos con el sociólogo Daniel Feierstein sobre el concepto de “genocidio”. “El gobierno genocida tiene la intención de destruir la identidad de un pueblo a través del asesinato de un número significativo de miembros de la población. En estos Gobiernos hay una intención de asesinar gente”, destacó.