Viajamos a Chubut, Mendoza y Santiago del Estero

En un nuevo programa de Estudio País con Quique Pesoa viajamos a LRA 55 AM 740 / FM 93.5 Nacional Río Senguer, Chubut con Daniela Morales. También recorrimos LRA 6 AM 960 y FM 97.1 Nacional Ciudad de Mendoza con Sebastián Abella. Por últimos fuimos a LRA 21 AM 1130 / FM 98.5 Nacional Ciudad de Santiago del Estero con Omar Estanciero.

Hoy cocina Santa Cruz con Lonko Santos Piutrillán desde Puerto Deseado.

También dialogamos con Osvaldo Gatto, junto con su hijo Martín Osvaldo, reproducen armas de fuego antiguas, tanto para coleccionistas como para ser utilizadas en películas de reconstrucción histórica.

“Lo que hago es reproducir las armas que tuvieron algún valor histórico hasta 1870. Hice una réplica de una pistola de Belgrano. Uno está permanentemente esperando encontrar ese baúl que tenga maravillas con valor histórico y económico” , destacó Gatto. El arma es la que el Cabildo de Buenos Aires le obsequió a Belgrano por las batallas de Tucumán y Salta. “Somos el único taller de Latinoamérica que logró una aprobación gubernamental”, concluyó.

Llegaron a fabricar armas para películas de Hollywood, documentales y museos.