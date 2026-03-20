Viajamos a Chile para conocer una experiencia de democratización de la alta gastronomía

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, cruzamos la cordillera para llegar a Santiago del Chile, en el vecino país.

Conversamos con el chef chileno Pedro Chavarría, quien lleva adelante el restaurante DeMo, donde combina alta gastronomía y técnica gastronómica.

En la charla, nos cuenta detalles de sus 18 años de carrera y de su objetivo de democratizar la oferta gastronómica al interior de la región metropolitana.

“Esto partió justo en pandemia, ya vamos a cumplir seis años en el Barrio Franklin. Fue muy arriesgado pero nos ha ido bien”, reflexionó.

“Es alta cocina en el interior de un mercado. DeMo se caracteriza por democratizar la cocina”.

Por otro lado, nos trasladamos a Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, donde existen más de diez proyectos vitivinícolas.

Desde allí, dialogamos con el ingeniero agrónomo de Mendoza, Facundo Bonamaizón, especialista en asesoría vitivinícola.

“A mí me encanta el vino. Me puse contento de poder participar en la experiencia de estos proyectos”, admitió.