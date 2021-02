Viajamos a Chaco, Santa Cruz y San Juan

En un nuevo programa de Estudio País con Quique Pesoa viajamos a LRA 26 AM 620 / FM 96.7 Nacional Resistencia, Chaco, con Noelia Moreira. Luego recorrimos LU 23 AM 730 / FM 88.1 Radio Lago Argentino Nacional Calafate, Santa Cruz, con Marcelo Del Buono y por último fuimos a LRA 51 AM 1150 / FM 102.1 Nacional Jáchal, San Juan, con Alberto “Tíco” Paredes.

Hoy cocina Córdoba con Silvina Soria desde Villa Allende y su sopa paraguaya.

También dialogamos con Hernán Scandizzo, periodista y coordinador del Observatorio Petrolero Sur, en Neuquén. Nos contó cómo funciona la institución y también detalló que es el fracking y las consecuencias que tiene en el ambiente.

“Vaca Muerta está en Neuquén pero comparte territorio con Mendoza y Río Negro. Es una formación rocosa donde se formó el petróleo”, explicó.

“No hay voluntad de un debate sin chicanas. Cada vez que se plantean críticas sobre Vaca Muerta nos trataron de terroristas ambientales y de enemigos del progreso” , aseguró.

Sobre el fracking dijo que “es la técnica que se emplea para la extracción de gas natural. Se rompen las rocas generando unas grietas. En los últimos meses avanzaron denuncias judiciales por diferentes irregularidades. Utilizan sustancias y técnicas que son muy perjudiciales para la salud y el medio ambiente”.