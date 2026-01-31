Veteranos de Argentina y el Reino Unido alcanzan la cima del Aconcagua en misión de paz

En un acto de profundo valor simbólico, veteranos de la Guerra de Malvinas pertenecientes a Argentina y al Reino Unido concretaron con éxito la expedición “Aconcagua 2026–Cumbre por la Paz”.

La iniciativa, que se desarrolló entre el 5 y el 20 de enero, tuvo como escenario el Parque Provincial Aconcagua en Mendoza, donde excombatientes de ambas naciones ascendieron juntos el pico más alto de América.

Objetivos y Representación Institucional

El proyecto, concebido originalmente por un excombatiente galés, trascendió las fronteras del montañismo para convertirse en una misión humanitaria.

Sus pilares fundamentales fueron la promoción del diálogo global, la reconciliación y la exigencia de atención médica permanente para los veteranos de guerra en todo el mundo.

La delegación argentina contó con la participación de Omar Godoy, miembro del Centro de Veteranos de Guerra de Paraná, Entre Ríos.

A sus 66 años, Godoy alcanzó los 6.962 metros de altura, portando la bandera de su provincia y representando a la única institución argentina presente en esta cumbre internacional.

Un enfoque altruista frente a la controversia

A pesar de las sensibilidades políticas que el encuentro podría despertar, los organizadores subrayaron la naturaleza apolítica de la travesía.

Oscar Eguía, presidente del Centro de Veteranos de Paraná, aclaró la postura de la institución:

“El objetivo es estrictamente altruista. No se trata de la disputa por las islas, sino de la construcción de la paz y de visibilizar la situación sanitaria de quienes han combatido en conflictos bélicos, independientemente de su bandera”.

El campamento base Confluencia fue el núcleo de este intercambio cultural y emocional.

Durante varios días, los expedicionarios compartieron vivencias y reflexiones sobre las secuelas del conflicto y el posterior olvido que suelen enfrentar los soldados por parte de las estructuras gubernamentales.

La expedición también contó con la presencia de figuras clave de la Brigada Militar Británica y de Geoffrey Cardozo, militar reconocido por su labor junto a la Cruz Roja en la identificación de soldados argentinos caídos en las islas.

Este vínculo reforzó el mensaje de fraternidad, destacando que el sufrimiento y el honor son denominadores comunes en la experiencia del combatiente.

La misión finalizó con un mensaje de unidad que trasciende las cuatro décadas de distanciamiento tras el conflicto del Atlántico Sur.

Si bien la paz mundial se reconoce como un ideal complejo, los participantes concluyeron que la hermandad lograda entre antiguos adversarios constituye un precedente histórico y un modelo de superación de conflictos a través del respeto mutuo.