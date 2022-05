Vergara: “No queríamos llegar a las medidas de fuerza”

El Secretario General de UTA (Unión de Tranviarios Automotores), Juan Vergara, dialogó con Nacional Catamarca sobre las medidas de fuerza que están llevando a cabo: “Buscábamos que en el ultimo día de la conciliación obligatoria que se nos había dictado, se firme un acuerdo salarial que venimos reclamando desde el mes de enero. Lamentablemente nuestro pedido no pudo ser firmado porque la FATAP (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros), que es la que nuclea a todos los empresarios, argumentan que para firmar necesitan un mayor ingresos de subsidios de Nación”.

Sobre la negativa de Transporte de Nación a enviar más fondos, Vergara explicó: “Ellos argumentan que las provincias con sus gobernadores, firmaron un pacto fiscal con Nación en el cual se comprometían a hacerse cargo del transporte de cada jurisdicción. Entonces hay provincias que dicen que no tendrían problema de incrementar los fondos provinciales, y hay otras que no. Y como nosotros somos una unión, no podemos decir que algunos van a arreglar y otras no, porque van a quedar trabajadores sin poder gozar de este incremento salarial”.

