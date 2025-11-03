El gerente de Noticias de Radio Nacional, Nicolás Yacoy, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó el nombramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior.

"Veo un gobierno que se está organizando para la segunda etapa", señaló el también conductor de Viva la pepa, al manifestar que "es organización de cara a un nuevo objetivo: que se aprueben una serie de reformas".

Tras resaltar los perfiles tanto de Adorno como de Santilli, Yacoy sostuvo que estas designaciones "son un cambio de nombres para la apertura de conversación" y afirmó: "Es un resorte que le corresponde accionar al presidente y lo ha hecho".