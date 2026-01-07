El actor y comediante forma parte invariablemente de la temporada de verano con la obra "Passión, la marca del engaño", producida por Aldo Funes, que puede verse en el Teatro Santa Fe, y conversó con Nora Briozzo, en 100% Nora sobre las expectativas para este 2026.

En una charla distentida, Nito Artaza contó detalles de la obra que es "una comedia muy divertida, cuenta la historia de una persona hipocondríaca, medio parecido a mi vida".

El artista y productor reflexionó sobre la temporada teatral en La Feliz y destacó la diversidad de propuestas a las que pueden acceder las y los turistas.

“Veo muchos espectáculos diversos en Mar del Plata, somos un poco parte de las vacaciones”.

Acompañan al comediante, rostro reconocido de décadas en la cartelera marplatense, Mónica Farro, Vanina Escudero, Alejandro Paker, en un elenco que se completa con Kitty Locane, Hernán Figueroa y Belén Di Giorgio.