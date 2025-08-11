Venus y Júpiter, protagonistas del cielo durante estos días

En los últimos días, circuló en redes y portales la noticia de que seis planetas y la Luna se alinearían en el cielo y podrían verse a simple vista desde Argentina. Sin embargo, Diego Hernández, encargado del área de divulgación del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó en Ramos generales que eso no es posible, al recalcar que "los planetas nunca se pueden alinear".

Hernández explicó que, debido a que cada planeta tiene su propia órbita y velocidad alrededor del Sol, las posiciones relativas cambian constantemente.

No obstante, destacó que por estos días se está dando un fenómeno que sí merece la atención de los observadores: Venus y Júpiter aparecen muy próximos en el horizonte, sobre todo en las primeras horas de la noche.

"Mañana 12 de agosto es el día en el que más cerca se los podrá ver", enfatizó, tras explicar que al ser dos de los objetos más brillantes del cielo, y verlos tan cerca uno del otro, eso llama mucho la atención.

Cabe señalar que no se necesita telescopio: con solo mirar hacia el oeste después del atardecer se pueden distinguir fácilmente.

Para quienes deseen aprovechar el momento, el especialista recomienda elegir un lugar con buena visibilidad y sin demasiada contaminación lumínica.