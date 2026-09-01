Venta ilegal en Maipú: incautan plumeros fabricados con plumas de especies protegidas

El Ministerio de Energía y Ambiente, a través del Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, y la Policía Rural de Mendoza realizaron un procedimiento conjunto contra la comercialización ilegal de productos y subproductos de fauna silvestre en el departamento de Maipú. El director de biodiversidad del Ecoparque de Mendoza Ignacio Haudet, en diálogo con el equipo de Adrián Korol, explicó en Radio Nacional cuál puede ser la ilegalidad en este caso.

"En Mendoza como en buena parte del país, la fauna silvestre está protegida por ley. Eso no implica únicamente a la fauna viva sino también con los productos y subproductos que se generan por su aprovechamiento. Por eso se pide la documentación correspondiente, porque no es algo ilícito sino que se debe responde de dónde vienen los elementos", mencionó.

Haudet advirtió que el trabajo del cual se ocupan en el Departamento de Fauna Silvestre de la dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, es que las plumas tengan una trazabilidad. "Debemos cerciorarnos de que no hubo una caza ilegal, ni de que hubo maltrato"