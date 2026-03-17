"Venir de una familia judía me permitió entender los procesos de persecución"

Elisa Trotta pasó por Vocaciòn Nacional y contó de qué manera el exilio de su padre argentino en Venezuela, y su propio exilio en Argentina escapando del régimen de Maduro la convirtieron en una referente del exilio venezolano en latinoamèrica.

"Desde pequeña estuve involucrada en una vida familiar comprometidos con el quehacer de hacer la vida mejor".

En la segunda parte del programa la Mayor Sheila Llyal, recibió a Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, quien recorrió su propio camino profesional: de sociólogo a convertirse en un experto 24/7 abocado a la prevención de daños y sobre todo, a salvar vidas aún ante circunstancias no previsibles en un contexto de cada vez mayor incertidumbre.

Antes del cierre Sebastián Di Martino, biólogo, y director de Conservación de la Fundación Rewilding Argentina, abocado en el ùltimo proyecto del grupo: la reinserción después de 150 años de extinción de guanacos en el Impenetrable Chaqueño.