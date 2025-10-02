Vení al teatro: este año habrá descuentos del 60% al 90 % para 80 obras teatrales

Los principales espectáculos de la escena porteña serán parte de la nueva edición de VENÍ AL TEATRO con descuentos del 60 al 90% del valor de sus entradas. La campaña se realizará todos los martes de octubre en TICKETS BS AS, (Diagonal Norte y Cerrito), frente al obelisco, en la ciudad de Buenos Aires y contempla 80 títulos en cartel, de todos los géneros, invitando a las audiencias a asistir a sus espectáculos preferidos y disfrutar de muchos más a precios extraordinarios. Graciana Maro, gerente general de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales contó sobre esta campaña de descuentos en teatro.

"Queremos que este beneficio se difunda y comparta por todos lados. Queremos que todos venga al teatro con precios muy atractivos. Así la gente puede experimentar el placer de ver una obra del mayor nivel de producción", dijo.

El puesto de venta de Tickets Buenos Aires está abierto todo el año y toda la cartelera está al 50 % de descuento. "Pero en octubre nos volvimos locos y ofrecemos todos los martes del mes, un descuento extraordinario para ese día, del 60 % al 90 % del precio de la entrada", agregó Maro.