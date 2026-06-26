András Folguera: "Venezuela va a quedar en una situación muy compleja"

Andrés Folguera, geólogo de la UBA es investigador del CONICET habló con el equipo de 100% Nora sobre las devastadoras consecuencias de los terremotos en Venezuela.

“Se sabía que esto iba a pasar y con esta intensidad por eso se deberían haber tomado algunos recaudos como planificar el crecimiento urbano y utilizar construcciones antisísmicas.

Los sismos matan por intensidad, matar por condiciones socioeconómicas o falta de políticas gubernamentales.

Las réplicas van a ir disminuyendo y si bien no van a ser tan fuertes pueden provocar la caída de edificios que ya fueron dañados por los terremotos iniciales.

Las muertes continuarán pero no por las réplicas sino por la ausencia de políticas sanitarias.

Lo más grave es que el estado no está en condiciones de asistir a las víctimas y la ayuda internacional no llegará a tiempo para rescatar a las decenas de miles de personas que quedaron atrapadas.