Venezuela sufrió una nueva réplica de 5,1 a cinco días del devastador terremoto

Venezuela volvió a experimentar momentos de tensión este lunes luego de que una réplica de magnitud 5,1 se registrara en distintas zonas del país, cuando aún continúan las tareas de rescate y asistencia por los devastadores terremotos que sacudieron la nación hace cinco días. El nuevo movimiento sísmico fue percibido especialmente en Caracas, La Guaira, Miranda y otros estados del norte venezolano, generando alarma entre una población que todavía intenta recuperarse de la tragedia.

Daniela Zambrano, corresponsal de France 24 en Caracas, dialogó con el equipo de Korol en el aire por Radio Nacional y describió el clima de preocupación que persiste entre los habitantes de la capital venezolana.

"Esto es un caos. El nivel de devastación es peor a lo que cualquiera pueda imaginar o ver, no se ha podido llegar a todos los sitios donde ese necesita ayuda. Los testimonios son desgarradores", expresó.

Las autoridades informaron que la nueva sacudida no provocó daños significativos adicionales, aunque sí obligó a interrumpir momentáneamente algunas tareas de rescate que se desarrollaban en edificios colapsados. Los organismos de protección civil continúan monitoreando la actividad sísmica y mantienen la recomendación de evitar estructuras que hayan sufrido daños durante los terremotos principales.

La réplica se produjo cuando Venezuela aún intenta dimensionar el impacto de la catástrofe ocurrida la semana pasada. Los trabajos de búsqueda continúan concentrados en La Guaira y sectores del área metropolitana de Caracas, donde se registró la mayor cantidad de víctimas y daños materiales. Equipos venezolanos e internacionales siguen removiendo escombros con la esperanza de localizar sobrevivientes.

Además de las tareas de rescate, las autoridades avanzan en la asistencia a miles de personas que permanecen en refugios temporales. La provisión de alimentos, agua potable, atención médica y apoyo psicológico continúa siendo una de las principales prioridades en las zonas afectadas.

"Venezuela no estaba preparada para una catástrofe así, pero ya era un país devastado antes del terremoto. El terremoto solo está visibilizando todos estos años de destrucción", dijo Zambrano.

La sucesión de réplicas forma parte del comportamiento habitual posterior a un terremoto de gran magnitud, aunque cada nuevo movimiento genera preocupación entre los habitantes y representa un desafío adicional para los equipos de emergencia. Los especialistas mantienen una vigilancia permanente sobre la evolución de la actividad sísmica para evaluar posibles riesgos.

En este contexto, Venezuela enfrenta una etapa crítica en la que conviven la búsqueda de sobrevivientes, la atención de los damnificados y el inicio de la reconstrucción. La nueva réplica recordó que la emergencia sigue vigente y que el país continúa atravesando una situación excepcional que mantiene en alerta a toda la población.