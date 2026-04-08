Venezuela: Solicitan a la CIDH medidas cauteleres de protección para el argentino Germán Giuliani

Solicitan a la CIDH medidas cauteleres de protección para el abogado argentino Germán Giuliani, tras más de 300 días secuestrado por el chavismo en Venezuela. Por este tema, el abogado que representa a la familia de Giuliani, Diego Armesto, en diálogo con Segundo Round, dijo que “el gobierno de Venezuela viola todas las normas al no decirnos dónde está. No nos informan nada, no nos dicen porqué está detenido. Tampoco nos dicen cómo está de salud. Pero confío en que lo vamos a sacar".

Armesto agregó que "Giuliani es el único argentino que queda detenido. Estamos trabajando para conseguir su liberación. Vamos a lograr que vuelva a la Argentina”.

La familia del abogado argentino Germán Darío Giuliani, junto con el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud formal de medidas cautelares de protección, denunciando que el ciudadano permanece detenido y desaparecido en Venezuela desde mayo de 2025, en condiciones que califican como tortura, aislamiento extremo y desaparición forzada.

La petición —introducida por el abogado Diego Hernán Armesto en representación de la esposa de Giuliani, María Virginia Rivero, y del FADD— sostiene que el Estado venezolano mantiene al argentino en una situación de “riesgo extremo, incomunicación prolongada y violaciones múltiples a sus derechos fundamentales”, incumpliendo obligaciones internacionales en materia de integridad personal, libertad, debido proceso y prohibición absoluta de la tortura.