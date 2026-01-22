Venezuela: liberaron a Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia

Un preso político que pasó más de 380 días detenido en Venezuela fue puesto en libertad en las últimas horas, en un caso que genera atención en la comunidad internacional y entre organizaciones de derechos humanos. Rafael Tudares Bracho, abogado y yerno del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, regresó a su hogar tras permanecer más de un año detenido en condiciones que su familia calificó como arbitrarias e ilegales por parte del régimen que gobierna el país.

Luis Carlos Díaz, periodista y activista venezolano, dialogó con el equipo de Creer o reventar y subrayó que esta excarcelación representa un avance parcial dentro de un proceso de liberaciones de presos políticos, aunque resaltó que persisten más de mil de personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela y que las demandas de excarcelaciones adicionales continúan vigentes, ya que según precisó que hasta el momento liberaron unos 160 personas.

"Una suerte de movilización popular y la presión de Estados Unidos está logrando estas liberaciones", expresó.

Según los informes difundidos por la familia y organismos internacionales, Tudares fue detenido en enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato, y estuvo recluido bajo acusaciones graves como “terrorismo” y “conspiración” que fueron cuestionadas por sectores de la oposición y defensores de derechos humanos por falta de debido proceso.

Su liberación ha sido celebrada por familiares y por quienes vienen acompañando su causa, destacando que Rafael Tudares regresó a casa luego de 380 días de detención, muchos de ellos en situación de incomunicación, bajo la vigilancia de organismos multilaterales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.