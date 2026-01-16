Entrevista a Sairam Rivas

Venezuela: denuncian que el proceso de liberación de presos políticos "es poco transparente"

En Venezuela continúa un proceso de liberación de personas detenidas por motivos políticos, en medio de tensiones internas. Sairam Rivas, activista venezolana y pareja del preso político Jesús Armas, dialogó con el equipo de Creer o reventar y describió un panorama de angustia e incertidumbre, denunciando que "ya tiene un año y un mes injustamente privado de la libertad".

 

En ese marco, señaló que en el proceso de liberación de presos políticos "hay opacidad y es poco transparente", al expresar que "hay falta de información y que liberan a cuenta gotas". "Hasta ahora logramos contabilizar hasta ayer un poco más de 100 liberaciones, pero aún hay más de mil presos políticos", dijo.