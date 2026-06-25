Venezuela busca sobrevivientes tras los devastadores terremotos que sacudieron al país

Venezuela continúa atravesando horas dramáticas tras los dos fuertes terremotos que sacudieron el norte del país el miércoles por la tarde. Según el último balance oficial difundido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, los terremotos dejaron al menos 164 los muertos y más de 971 heridos. Mientras los equipos de rescate trabajan sin descanso en las zonas más afectadas, las autoridades mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros y advierten que la cifra de víctimas podría aumentar con el correr de las horas.

El periodista venezolano Omar Lugo dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y describió la situación que se vive en distintas regiones del país, donde miles de personas permanecen fuera de sus hogares por temor a nuevas réplicas y por los daños provocados en edificios, viviendas e infraestructura pública. "Hay decenas de edificios colapsados y gente que perdió por completo sus hogares y sus pertenencias", subrayó.

Los movimientos sísmicos fueron de magnitud 7,2 y 7,5 y ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) los calificó como uno de los eventos sísmicos más importantes registrados en Venezuela en más de un siglo. Las sacudidas provocaron derrumbes de edificios, daños en hospitales, cortes de energía y severas afectaciones en las comunicaciones.

La Guaira concentra gran parte de la preocupación de las autoridades. Rodríguez la definió como una "zona de desastre" y confirmó que decenas de edificios colapsaron en ese estado costero ubicado al norte de Caracas. Los rescatistas continúan trabajando en la remoción de escombros con la esperanza de encontrar personas con vida.

Por su parte, la venezolana Yulenka Rodríguez, quien busca a su cuñada y a su sobrino, desaparecidos tras el terremoto, describió angustiada la situación que se vive en La Guaira: "Está todo devastado. Había personas atrapadas en las casas y gritando, y uno no podía ayudarlos. Es un momento muy fuerte para todos los venezolanos", relató en Primer Round.

Además de La Guaira, se registraron daños significativos en Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy. Como consecuencia de la emergencia, el gobierno suspendió las clases, cerró temporalmente el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y declaró el estado de emergencia nacional para agilizar la asistencia a los damnificados.

Las tareas de rescate se desarrollan en un contexto complejo debido a los cortes de electricidad, problemas de conectividad y la sucesión de réplicas registradas desde el sismo principal. Las autoridades también reportaron miles de personas desaparecidas o incomunicadas, mientras continúan los relevamientos en las zonas más afectadas.

La magnitud de la tragedia generó una inmediata respuesta internacional. Diversos países de América y Europa ofrecieron equipos de rescate, asistencia médica, insumos humanitarios y apoyo logístico para colaborar con las operaciones de emergencia.