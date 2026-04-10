Venezuela: aún hay más de 500 presos políticos

Tras 45 días de la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela, familiares de detenidos terminaron la Semana Santa con nuevas vigilias afuera de cárceles donde, según organizaciones de derechos humanos, cientos de presos políticos continúan tras las rejas a la espera de ser beneficiados por el proyecto que impulsó el propio chavismo.

Por este tema, el consultor político y fundador de la Consultora Sala 58, Luis Peche Arteaga, en diálogo con Segundo Round, dijo que "el proceso de liberación de presos políticos se ha estancado y eso puso en alerta máxima a todos los familiares".

Arteaga, además, agregó que "el chavismo tiene repartido el poder en varias figuras. Por eso cuando detuvieron a Maduro sabíamos que el problema en Venezuela no estaba resuelto. Ahora que el foco está puesto en Medio Oriente el mundo se olvidó de los males causados por el chavismo. Pero aquí la gente la sigue pasando mal, sigue con un enorme descontento con el proceso iniciado".

El proceso se ha ralentizado en las últimas semanas, según consignaron organizaciones como Foro Penal y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP). Pese a los reclamos de activistas, el Gobierno nunca publicó una lista oficial de detenidos, por lo que el seguimiento de cifras y casos pendientes depende del seguimiento particular de cada caso.