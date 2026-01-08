Venezuela anunció la excarcelación de presos políticos como "gesto para la paz"

El gobierno de Venezuela inició un proceso de liberación de detenidos por razones políticas.

Así lo confirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El anuncio se da en un contexto de fuerte tensión internacional tras la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

El dirigente oficialista calificó la medida como un "gesto para la paz" destinado a distender la crisis política que atraviesa la nación caribeña.

Rodríguez precisó que las liberaciones alcanzan a un "número importante" de ciudadanos que permanecían bajo custodia del Estado.

El titular del Parlamento venezolano evitó brindar precisiones sobre la identidad de los beneficiados o la cifra exacta de liberados, aunque subrayó el carácter inmediato de la disposición.