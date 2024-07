Venezuela: advierten sobre una "tensa calma" tras las 13 muertes, los cientos de detenidos y de heridos

La periodista Carmen Riera desde Caracas habló en Radio Nacional sobre cómo está todo allí luego de las noticias de ayer, donde hubo 13 muertes, cientos de detenidos y decenas de heridos.

"En este momento hay una tensa calma en Caracas y en el país. Desde ayer en la tarde la mayoría de los comercios han cerrado. Ayer habían cerrado farmacias, automercados y estaciones de servicio. Por lo que se ve ahora todo está en calma. No es fácil digerir la noticia de que en dos días hubo 13 muertos, simplemente por protestar. La gente tiene cautela", dijo.

Riera mencionó "la falta de transparencia" al momento de difundir los resultados de las elecciones en Venenzuela, la "no transmisión de las actas" y el hecho de haber "sacado" a los testigos de la oposición. "Hay varias cosas que un grupo de medios pequeños digitales estamos tratando de determinar, porque aquí no hay medios tradicionales que puedan no estar alineados con lo que dice el gobierno", advirtió.