Venezuela a dos meses del devastador terremoto

Rafael Uzcátegui es sociólogo, activista de derechos humanos y periodista independiente.

En diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round conó detalles de lo que se vive en Venezuela hoy a dos meses de ocurridos los trágicos terremotos que dejaron centenares de muertos y

"No se cuenta con información verídica disponible y se ha militarizado la asistencia a los damnificados sin tener en cuenta a las personas que estan especialmente capacitdas para asistir a las víctimas de este tipo de acontecimientos".

"Tenemos un balance de 6509 personas heridas y 1603 desaparecidas entre los escombros de los cuales solo se ha logrado remover el 28 %."

"El doble terremoto sólo ha agravado una situación de emergencia humanitaria compleja que ya existía en Venezuela".