Venezuela a dos meses del devastador terremoto

Rafael Uzcátegui es sociólogo, activista de derechos humanos y periodista independiente.
En diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round conó detalles de lo que se vive en Venezuela hoy a dos meses de ocurridos los trágicos terremotos que dejaron centenares de muertos y
"No se cuenta con información verídica disponible y se ha militarizado la asistencia a los damnificados sin tener en cuenta a las personas que estan especialmente capacitdas para asistir a las víctimas de este tipo de acontecimientos".
"Tenemos un balance de 6509 personas heridas y 1603 desaparecidas entre los escombros de los cuales solo se ha logrado remover el 28 %."
"El doble terremoto sólo ha agravado una situación de emergencia humanitaria compleja que ya existía en Venezuela".
El sociólogo lamentó que el Gobierno de Venezuela no aceptara mayor ayuda internacional en los trabajos de asistencia y remoción de escombros; recordó que unas 25 mil persoans perdieron sus hogares y muchos de ellos su trabajo, los niños sus estudios y mencionó los problemas en materia sanitaria y alimentaria.