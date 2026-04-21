Vena: "Brandoni representó el valor de la honestidad"

El actor Fabián Vena, en diálogo con 100% Nora, se refirió a la reciente muerte de Brandoni y al legado artístico que dejó ante su partida: "estoy suspirando aún con la muerte de Brandoni. Compartí mucho con él. Siempre tuvo el valor de honestidad".

El divorcio del año es una obra que propone una mirada filosa, actual y emocional sobre las relaciones contemporáneas. Con el sello inconfundible de Muscari, la obra combina humor, provocación y una conexión directa con el público.

Fabián Vena, protagonista de la obra, agregó que "con este espectáculo vamos a recorrer todo el país. Tiene un elencazo con la dirección del genial de Muscari. La obra es graciosísima, con una temática de vínculos muy actual".

Ficha técnica de El divorcio del año

Actúan: Fabian Vena Juan Palomino Romina Gaetani Ernestina Pais Rocío Igarzabal

Escrita por: Mariela Asensio

Dirigida por: José Maria Muscari

Producida por: Juan Manuel Caballé y Perrotti Producciones

Inicia su gira nacional tras su temporada en Calle Corrientes.